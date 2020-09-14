Мостовой: Не ожидал, что матч ЦСКА — «Спартак» получится таким веселым

Александр Мостовой
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Встреча седьмого тура чемпионата России между «Спартаком» и ЦСКА завершилась со счетом 3:1 в пользу «армейцев».
«Возвращения Кокорина долго ждали, его уже чуть ли не в другой клуб собирались продавать.
Он был незаметен в этой игре. Сколько игр ему понадобится на адаптацию, не берусь загадывать.
Матч понравился, смотрелся, не ожидал, что будет так весело, с интригой, да и качество игры неплохое было. Все были заряжены.
Армейцев можно поздравить, проигрывая, смогли довольно быстро сравнять счет, потом собрались, там есть люди, которые решают моменты в игре, это Марио Фернандес, Никола Влашич.
Отмечу Акинфеева, который пару раз здорово выручил команду», — приводит слова Мостового ТАСС. 0