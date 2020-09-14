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    Гендиректор «Зенита»: ЦСКА показал, что на сегодня он сильнее «Спартака»

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев выразил надежду, что команда из Санкт-Петербурга больше не уступит первую строчку в турнирной таблице чемпионата России.

    Александр Медведев
    Александр Медведев

    Напомним, что «Зенит» в понедельник обыграл «Арсенал» в домашнем матче чемпионата России со счетом 3:1 и вернулся на первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

    «Самое главное, что команда выиграла и вернулась на первое место. Надеюсь, это место мы больше никому не уступим.

    Команда показала свои сильные стороны, например многообразие в атаке. Не случайно вышедший на замену Ерохин забил, Сутормин мог забить четвертый, но попал в штангу.

    Может, мы ждали большего от наших лидеров атаки, но тем не менее Дзюба забил, а Малком отдал ему блестящий пас и показал мастерство в дриблинге

    "Арсенал" — непростая команда, и то, что она находится внизу, не должно было расслаблять. Самое главное — мы играем в футбол при зрителях, поддержка которых очень важна.

    Если посмотреть английский и испанский чемпионаты, которые начались без зрителей, можно почувствовать разницу в атмосфере, игроки не могут не реагировать на это

    Если вернуться к дерби, ЦСКА показал командный дух и то, что он сильнее "Спартака" на сегодня», — приводит слова Медведева ТАСС.

    «Спартак» в воскресенье, 13 сентября, в дерби проиграл ЦСКА (1:3) и опустился на третье место в чемпионате. 0

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