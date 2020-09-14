Карпин: В матче с «Локомотивом» довольны всем, кроме результата

Главный тренер «Ростова»подвел итоги домашнего матча 7-го тура чемпионата России с(0:0).

«Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет.

Беспокоит ли, что команда мало забивает? Беспокоило бы, если бы играли без моментов. Только игра с "Динамо" вызвала беспокойство.

Сегодня мы создали много шансов возле ворот соперника, который оборонялся. А это — "Локомотив", команда Лиги чемпионов, так, на всякий случай.

10 человек за линией мяча, но ребята все равно создавали моменты. Удовлетворен ли функциональным и эмоциональным состоянием команды?

Функциональным — да, эмоциональным тоже. Сегодня мы не удовлетворены только результатом», — цитирует Карпина официальный сайт «Ростова».

После этой игры «Ростов» набрал 11 очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги. В следующем туре подопечные Карпина на своем поле сыграют против «Ротора». 0