Акинфеев: Все говорят, что любой мяч берется. Я думаю, что нет

Голкипер ЦСКАподелился своими впечатлениями от победы над(3:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

«Все эти статуэтки лучшему игроку остаются в клубе, поэтому мне без разницы за какой матч их получать. Домой ко мне они не уезжают.

В перерыве удалось перекинуться парой слов с Васей Березуцким. Наше мнение: встреча очень классно получилась.

Понравился нерв, моменты, голы, эмоции. Думаю, что если бы был полный стадион, то их было бы больше. С другой стороны, главное победа, надо идти дальше.

Гол Понсе? А какая разница уже, можно ли было взять этот удар, ведь счет в итоге 3:1. Все говорят, что любой мяч берется. Я думаю, что нет.

Команда должна работать на результат. Когда он добывается, то вся эта шелуха в виде голов остается на втором плане», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер». 0