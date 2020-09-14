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    Акинфеев: Все говорят, что любой мяч берется. Я думаю, что нет

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своими впечатлениями от победы над «Спартаком» (3:1) в матче седьмого тура чемпионата России.

    Игорь Акинфеев
    Игорь Акинфеев

    Акинфеев был признан лучшим игроком встречи.

    «Все эти статуэтки лучшему игроку остаются в клубе, поэтому мне без разницы за какой матч их получать. Домой ко мне они не уезжают.

    В перерыве удалось перекинуться парой слов с Васей Березуцким. Наше мнение: встреча очень классно получилась.

    Понравился нерв, моменты, голы, эмоции. Думаю, что если бы был полный стадион, то их было бы больше. С другой стороны, главное победа, надо идти дальше.

    Гол Понсе? А какая разница уже, можно ли было взять этот удар, ведь счет в итоге 3:1. Все говорят, что любой мяч берется. Я думаю, что нет.

    Команда должна работать на результат. Когда он добывается, то вся эта шелуха в виде голов остается на втором плане», — сказал Акинфеев в эфире «Матч Премьер». 0

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