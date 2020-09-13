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    Тедеско: Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать

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    Наставник «Спартака» Доменико Тедеско дал комментарий после поражения от ЦСКА в московском дерби РПЛ со счетом 3:1.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Мы хорошо начали матч: прессинговали, контрпрессинговали, владели мячом. Логичным завершением этого отрезка стал первый гол. Но после этого мы очень просто пропустили два мяча. Первый нам забили со стандарта. При обороне требуется делать свою работу, тут нет места креативу. Мы, к сожалению, упустили игрока ЦСКА, и он сравнял счёт. А в конце первого тайма было вбрасывание в нашу пользу. Не знаю, почему мои футболисты быстро ввели мяч в игру. Как следствие — обрез, контратака и второй пропущенный гол в раздевалку. После него исход был предрешён.

    Во втором тайме мы пытались забить, открылись и, как следствие, пропустили третий мяч. У ЦСКА было 5 моментов — они забили 3 гола. А мы из 7 моментов реализовали 1. Можно сколько угодно владеть преимуществом, но нужно забивать. Мы постоянно обсуждаем эти ошибки и снова их совершаем. Мы очень разочарованы», — приводит слова Тедеско «Чемпионат». 0

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