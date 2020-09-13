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    ПСЖ уступил «Марселю», проиграв второй матч на старте сезона

    ПСЖ — «Марсель»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Марсель Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В матче 3-го тура чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» потерпел домашнее поражение от «Марселя»со счетом 0:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче был открыт на 31-й минуте. Димитри Пайет навесил со штрафного из глубины поля во вратарскую, где Товен оторвался от защитников и ударом с близкой дистанции отправил мяч в ближний угол ворот.

    В компенсированное время между игроками обеих команд случилась небольшая потасовка в центре поля, по итогам которой были удалены Неймар, Леандро Паредес, Лейвин Курзава, Жордан Амави и Дарио Бенедетто.

    Футбол. Франция. Лига 1
    ПСЖ — Марсель 0:1
    Гол: 0:1 Флорьян Товен (31') ПСЖ: Серхио Рико, Преснел Кимпембе, Тило Керер, Хуан Бернат (Лейвин Курзава, 84'), Алессандро Флоренци (Колин Дагба, 84'), Марко Верратти (Леандро Даниэль Паредес, 71'), Андер Эррера (Юлиан Дракслер, 61'), Идрисса Гана Гейе, Неймар, Анхель Ди Мария, Пабло Сарабия Марсель: Стив Манданда, Хироки Сакаи, Альваро Гонсалес, Дуйе Чалета-Цар, Жордан Амави, Бубакар Камара, Валентин Ронжье, Пап Гуй (Дарио Бенедетто, 58'), Димитри Пайет (Неманья Радоньич, 77'), Флорьян Товен (Валер Жермен, 77'), Максим Лопес (Кевин Стротман, 68') Предупреждения: Хироки Сакаи (7'), Неймар (11'), Димитри Пайет (11'), Алессандро Флоренци (13'), Пап Гуй (38'), Альваро Гонсалес (50'), Хуан Бернат (52'), Максим Лопес (61'), Дарио Бенедетто (71'), Леандро Даниэль Паредес (72'), Анхель Ди Мария (74'), Кевин Стротман (90'), Дарио Бенедетто (90') Удаления: Лейвин Курзава (90'), Леандро Даниэль Паредес (90'), Жордан Амави (90')

    «Марсель», сыграв два матча, одержал две победы и набрал шесть очков. В данный момент команда Андре Виллаша-Боаша занимает пятое место.

    17 сентября «Марсель» примет «Сент-Этьен» на своем поле в перенесенной игре первого тура.

    «ПСЖ», потерпев два поражения в двух играх, с нулем очков находится в зоне вылета на 18-м месте. 16 сентября команда Томаса Тухеля примет «Метц». 0

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