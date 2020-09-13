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    Федотов: Пока рано говорить о попадании «Сочи» в Лигу Европы

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    Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился мнением о возможном попадании команды в Лигу Европы по итогам сезона.

    Владимир Федотов
    Владимир Федотов

    «Лига Европы? Пока об этом рано говорить. Попадание в еврокубки — это дополнительные расходы, а бюджет сверстан.

    Взять дополнительные средства не всегда возможно. Болельщики, не зная нюансов, могут нас обвинить, что мы трусы, не пытаемся заглянуть…

    Но мы не трусы! Я считаю, что правильно так: есть матч — мы готовимся и хотим взять 3 очка», — сказал Федотов в эфире программы «Открытый футбол» на телеканале «Матч Премьер.

    В настоящий момент "Сочи" возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в активе 15 очков.

    Команда не потерпела ни одного поражения в первых 7 матчах сезона-2020/21. 0

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