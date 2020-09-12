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    Салах: «Лидс» провёл отличную игру

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    Нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах прокомментировал результат матча с «Лидсом» (4:3).

    Мохаммед Салах
    Мохаммед Салах

    «Без болельщиков очень тяжело, особенно на "Энфилде". Хороший старт для нас. Очень тяжёлый соперник, они играют в хороший футбол, прессингуют. Интенсивность игры была на высоком уровне. Считаю, что мы провели хороший матч.

    Два пенальти? Это не сравнится с 11-метровым в финале Лиги чемпионов. Сейчас сделать это было легче, учитывая, что на стадионе не было зрителей. Для меня важна лишь концентрация и желание набрать три очка.

    Справедливо отметить, что "Лидс" провёл отличную игру. Хотя мы и играли без болельщиков, но их встреча прошла на выезде. Они забили три гола, это достойно похвалы. Нам нужно работать, чтобы не допускать такого в дальнейшем», — сказал Салах в интервью новостной службе Sky Sports. 0

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