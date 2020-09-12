«Рома» предлагает Милику 4,5 млн евро в год

По данным журналиста Николо Скиры, форвардможет стать футболистом. «Римляне» предложили футболисту контракт.

Согласно условиях контракта, Милик будет получать в «Роме» 4,5 млн евро за сезон без учета бонусов. Срок действия договора составит 5 лет.

При этом поляк не хочет уходить из «Наполи». Дженнаро Гаттузо, наставник «неаполитанцев», утверждает, что новый сезон может стать для форварда непростым, если он не покинет команду.

В 25 матчах Серии А Милик отметился 11 забитыми голами. Напомним, что «адзурри» заняли в прошлом сезоне седьмое место в таблице чемпионата Италии. 0