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    «Спартак» рано называть фаворитом в игре с ЦСКА, считает Юран

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    Бывший футболист сборной России Сергей Юран считает, что ближайший матч «Спартака» против ЦСКА покажет, чего от красно-белых ждать в текущем сезоне.

    Сергей Юран
    Сергей Юран

    «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

    «Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА. Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с "Локомотивом", все победы одержаны над командами, которые "Спартак" обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть.

    А в победной встрече с "Ротором" (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.

    Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах "Спартака". Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», — сказал Юран «Известиям».

    Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, начало — в 19:00 мск. 0

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