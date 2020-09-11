«Спартак» рано называть фаворитом в игре с ЦСКА, считает Юран

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что ближайший матч «Спартака» против ЦСКА покажет, чего от красно-белых ждать в текущем сезоне.

«Спартак» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ после шести туров.

«Пока не стал бы раньше времени хвалить красно-белых и называть их фаворитами в игре с ЦСКА. Да, ребята молодцы, что пока лидируют, но, за исключением игры с "Локомотивом", все победы одержаны над командами, которые "Спартак" обязан обыгрывать. И то не все такие клубы удалось обыграть.

А в победной встрече с "Ротором" (1:0), к примеру, красно-белые могли и вовсе потерять очки — волгоградцы наиграли минимум на ничью.

Так что пока трудно говорить о состоянии и перспективах "Спартака". Предстоящий матч с ЦСКА ответит на многие вопросы о будущем красно-белых. Тем и интересно будет дерби», — сказал Юран «Известиям».

Матч ЦСКА — «Спартак» состоится 13 сентября, начало — в 19:00 мск. 0