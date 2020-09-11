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    В «Тамбове» рассказали, сыграет ли команда с «Уфой»

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    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что футболисты не будут бойкотировать матч с «Уфой» в седьмом туре чемпионата России.

    Павел Худяков
    Павел Худяков

    «Бойкота матча с "Уфой" не будет. В команде все понимают. Да, есть определенные трудности с финансированием, но мы не сомневаемся, что оно у клуба будет и все у нас будет хорошо. У коллектива есть понимание, полное доверие друг к другу.

    Ребята готовятся к матчу, хотят играть дальше и добиваться результата», — приводит слова Худякова «Р-Спорт».

    Ранее в распоряжении «Спорт-Экспресса» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам сезона-2019/20.

    Отмечалось, что в случае невыполнения требований команды до 11 сентября, подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьей 142 ТК РФ, и не участвовать в тренировках, а также матче 7-го РПЛ с «Уфой», намеченном на 12 сентября. 0

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