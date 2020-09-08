Арустамян: Если «Рома» сделает предложение «Спартаку», все будет зависеть от Кокорина

Комментатор «Матч ТВ»рассказал, что в ближайшие дниможет сделать предложениепо трансферу форварда

«Все обсуждают твит Николы Скиры об Александре Кокорине в "Роме" — мы писали об этом еще 20 августа.

Кокорин на радаре у "Ромы" — и в переговорах с ней — уже полгода и даже после контракта со "Спартаком" интерес итальянцев не пропал.

Сейчас все активизировалось из-за травмы Николы Дзаньоло в Амстердаме: он серьезно травмировался в матче за сборную Италии — это второй разрыв крестообразных связок за год. "Рома" снова надолго потеряла Дзаньоло и пытается ускорить переговоры по Кокорину.

"Рома" все пристальнее изучает возможность трансфера Кокорина и, скорее всего, сделает предложение в ближайшие дни.

Вполне реально, что "Спартак" его примет, ведь у Шамиля Газизова с Кокориным есть договоренность о том, что в случае предложения из топ-5 европейских лиг его отпустят за минимальную, уже оговоренную сумму. Сам Газизов это подтверждал в интервью.

Более того, "Рома" об этой договоренности давно проинформирована. Если "Рома" сделает официальный оффер, все будет зависеть от Кокорина: если захочет, покинет "Спартак", нет — останется», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Напомним, Кокорин присоединился к «Спартаку» в августе, подписав трехлетний контракт. 29-летний футболист не сыграл ни одного матча за новый клуб, пропустив старт сезона в РПЛ из-за травмы 0