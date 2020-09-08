Бельгия разгромила Исландию, Англия не справилась с Данией

Счет в матче на 10-й минуте открыли исландцы. Фридьонссон ускорился по центру и пробил с дальней дистанции, мяч после рикошета взмыл вверх и влетел точно под перекладину.
Спустя три минуты хозяева отыгрались. Мертенс плотно приложился со штрафного — Кристинссон отразил мяч, но Витсель первым успел на отскок и добил мяч в ворота.
На 17-й минуте Бельгия повела. Витсель получил пас возле штрафной и пальнул в нижний угол — Кристинссон среагировал, но Батшуайи после добивания поразил ворота исландцев.
На 51-й минуте Де Брёйне сделал передачу в штрафную Исландии, Мертенс принял мяч, выбрался на свободное пространство и пробил точно в угол.
На 69-й минуте Де Брёйне с левого края сделал передачу в штрафную исландцев, Версхарен дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Батшуайи аккуратно подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.
А на 80-й минуте Жереми Доку с левого края влетел в штрафную гостей, ловко разобрался с защитником и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — Кристанссон не дотянулся.
В другом матче группы А2 сборная Англии на выезде сыграла вничью с командой Дании — 0:0
Встреча в Копенгагене прошла практически без моментов, но уже в компенсированное время англичане могли вырвать победу.
Гарри Кейн здорово поборолся в чужой штрафной, прокинул мяч мимо датского голкипера, а дальше с острого угла пробивал по воротам, но выручил свою команду в подкате Йоргенсен.
После двух туров Бельгия занимает первое место, набрав шесть очков. Англия идет второй с четырьмя очками. Дания (1 очко) и Исландия (0 очков) располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.
9 октября Англия сыграет дома с Бельгией, а Дания отправится в гости к Исландии. 0