Бельгия разгромила Исландию, Англия не справилась с Данией

одержала домашнюю победу над(5:1) в матче 2-го тура группы А2 Лиги наций УЕФА.

Счет в матче на 10-й минуте открыли исландцы. Фридьонссон ускорился по центру и пробил с дальней дистанции, мяч после рикошета взмыл вверх и влетел точно под перекладину.

Спустя три минуты хозяева отыгрались. Мертенс плотно приложился со штрафного — Кристинссон отразил мяч, но Витсель первым успел на отскок и добил мяч в ворота.

На 17-й минуте Бельгия повела. Витсель получил пас возле штрафной и пальнул в нижний угол — Кристинссон среагировал, но Батшуайи после добивания поразил ворота исландцев.

На 51-й минуте Де Брёйне сделал передачу в штрафную Исландии, Мертенс принял мяч, выбрался на свободное пространство и пробил точно в угол.

На 69-й минуте Де Брёйне с левого края сделал передачу в штрафную исландцев, Версхарен дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую, а Батшуайи аккуратно подставил ногу и переправил мяч в сетку ворот.

А на 80-й минуте Жереми Доку с левого края влетел в штрафную гостей, ловко разобрался с защитником и нанёс роскошный удар в дальнюю девятку — Кристанссон не дотянулся.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 Бельгия — Исландия 5:1 Голы: 0:1 Holmbert Aron Fridjonsson (11'), 1:1 Аксель Витсель (13'), 2:1 Миши Батшуайи (17'), 3:1 Дрис Мертенс (50'), 4:1 Миши Батшуайи (69'), 5:1 Jeremy Doku (80') Бельгия: Коэн Кастельс (Симон Миньоле, 55'), Тоби Алдервейрелд, Джейсон Денайер, Ян Вертонген, Аксель Витсель, Кевин Де Брёйне (Ханс Ванакен, 80'), Тома Мёнье, Торган Азар (Yari Verschaeren, 65'), Jeremy Doku, Дрис Мертенс, Миши Батшуайи Исландия: Огмундур Кристинссон, Йортур Херманнссон, Йон Гудни Фьолусон, Holmar Oern Eyjolfsson, Ари Фрейр Скуласон, Виктор Паульссон, Биркир Бьярнасон, Арнор Сигурдссон (Mikael Anderson, 72'), Андри-Фаннар Бальдюрссон (Эмил Холлфредссон, 53'), Альберт Гудмундссон, Holmbert Aron Fridjonsson (Йон Дади Бодварссон, 70') Предупреждение: Йортур Херманнссон (12')

В другом матче группы А2 сборная Англии на выезде сыграла вничью с командой Дании — 0:0

Встреча в Копенгагене прошла практически без моментов, но уже в компенсированное время англичане могли вырвать победу.

Гарри Кейн здорово поборолся в чужой штрафной, прокинул мяч мимо датского голкипера, а дальше с острого угла пробивал по воротам, но выручил свою команду в подкате Йоргенсен.

Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, группа 2 Дания — Англия 0:0 Дания: Каспер Шмейхель, Андреас Кристенсен, Роберт Сков, Матиас Йоргенсен, Даниэль Васс, Томас Делейни, Кристиан Эриксен, Christian Noergaard (Пьер-Эмиль Хёйбьерг, 73'), Мартин Брайтвайт (Симон Кьер, 82'), Каспер Дольберг (Расмус Фальк, 76'), Юссуф Поульсен Англия: Джордан Пикфорд, Джозеф Гомес, Эрик Дайер, Конор Коди, Киран Триппьер, Деклан Райс, Трент Александер-Арнольд (Эйнсли Мэйтленд-Найлс, 87'), Калвин Филлипс (Джек Грилиш, 76'), Рахим Стерлинг, Джейдон Санчо (Мэйсон Маунт, 60'), Гарри Кейн Предупреждение: Мартин Брайтвайт (52')

После двух туров Бельгия занимает первое место, набрав шесть очков. Англия идет второй с четырьмя очками. Дания (1 очко) и Исландия (0 очков) располагаются на третьей и четвертой строчках соответственно.

9 октября Англия сыграет дома с Бельгией, а Дания отправится в гости к Исландии. 0