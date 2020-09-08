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    Армения забила два мяча в ворота Эстонии

    Армения — Эстония: счет 2:0, обзор голов

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    Сборная Армении обыграла сборную Эстонии в матче второго тура Лиги наций со счетом 2:0.

    Тигран Барсегян
    Тигран Барсегян

    Счет открыл Александр Карапетян под завесу первого тайма. Увеличил разрыв в счете полузащитник Вбеймар Ангуло. Сильным ударом игрок прошил вратаря. Мяч попал точно в нижний правый угол.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига C, группа 2
    Армения — Эстония 2:0
    Голы: 1:0 Александр Карапетян (43'), 2:0 Wbeymar Angulo Mosquera (65') Армения: Давид Юрченко, A.Calisir (Тарон Восканян, 46'), Вараздат Ароян, Арман Оганесян, Оганес Амбарцумян, Артак Григорян, Wbeymar Angulo Mosquera, Аршак Корян (Vahan Bichakhchyan, 64'), Gegam Kadimyan (Хорен Байрамян, 73'), Тигран Барсегян, Александр Карапетян Эстония: Karl Hein, Маттиас Кяйт, Карол Метс, Кен Калласте (Henri Jaervelaid, 30'), Nikita Baranov, Ilja Antonov (Константин Васильев, 66'), Власий Синявский, Марк Оливер Рооснупп, Mihkel Ainsalu, Георгий Тунёв (Henri Anier, 63'), Рауно Саппинен Предупреждения: Wbeymar Angulo Mosquera (11'), Оганес Амбарцумян (58'), Давид Юрченко (88')

    Это первая победа для Армении в нынешнем розыгрыше. У команды Хоакина Капарроса 3 очка и третье место. Эстонцы имеют ноль баллов на счету и являются аутсайдерами группы. 0

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