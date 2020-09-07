Зинченко рассказал, почему Украина разгромно проиграла Испании

Александр Зинченко
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«Что говорить. Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу.
Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы.
Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.
Сборная Украины в Лиге наций попала в одну группу с командами Германии, Испании и Швейцарии. 0