Зинченко рассказал, почему Украина разгромно проиграла Испании

Полузащитник сборной Украиныназвал главные причины крупного поражения от Испании (0:4) в матче Лиги наций.

«Что говорить. Все было видно. Нам есть куда расти. Да, можно говорить о физическом состоянии, но прежде всего хотел бы сказать то, что Испания играет совершенно на другом уровне, и нам нужно стремиться к такому футболу.

Мы тоже хотим доминировать, тоже хотим играть первым номером. Поэтому нам предстоит много работы.

Хорошо, что это случилось сейчас, а не на чемпионате Европы. Проанализируем этот матч, после чего будем работать над кондициями и улучшать свою игру», — приводит слова Зинченко официальный сайт УЕФА.

Сборная Украины в Лиге наций попала в одну группу с командами Германии, Испании и Швейцарии. 0