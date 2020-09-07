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    Лев прокомментировал сентябрьские матчи Лиги наций для Германии

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев остался разочарован ничейными результатами матчей Лиги наций с Испанией и Швейцарией (по 1:1).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Как и в игре с Испанией, мы заслуживали забить второй гол, что обезопасило бы нас. Мы позволили сопернику вернуться в игру, потеряли слишком много мячей и не сыграли достаточно решительно. Отсюда такой результат.

    Дважды вести в счете и ни разу не выиграть — это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем атаковать. Очевидно, что не все наши игроки находятся в идеальной физической форме.

    Сейчас наша проблема в том, что мы не способны завершать матчи в нашу пользу. У нас было 2-3 отличных момента в первом тайме, и если бы мы их использовали, Швейцария точно не вернулась бы в игру», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

    Сборная Германии с двумя очками занимает 3-е место в таблице 4-й группы лиги A. Команда Швейцарии, в активе которой один пункт, располагается на 4-й строчке. 0

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