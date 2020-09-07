Лев прокомментировал сентябрьские матчи Лиги наций для Германии

Главный тренер сборнойостался разочарован ничейными результатами матчей Лиги наций с(по 1:1).

«Как и в игре с Испанией, мы заслуживали забить второй гол, что обезопасило бы нас. Мы позволили сопернику вернуться в игру, потеряли слишком много мячей и не сыграли достаточно решительно. Отсюда такой результат.

Дважды вести в счете и ни разу не выиграть — это раздражает. В октябрьских матчах мы снова будем атаковать. Очевидно, что не все наши игроки находятся в идеальной физической форме.

Сейчас наша проблема в том, что мы не способны завершать матчи в нашу пользу. У нас было 2-3 отличных момента в первом тайме, и если бы мы их использовали, Швейцария точно не вернулась бы в игру», — цитирует Лева пресс-служба УЕФА.

Сборная Германии с двумя очками занимает 3-е место в таблице 4-й группы лиги A. Команда Швейцарии, в активе которой один пункт, располагается на 4-й строчке. 0