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    Ансу Фати: Перед выходом на поле тренер сказал сыграть в свое удовольствие

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    Вингер сборной Испании Ансу Фати дал интервью после победы над сборной Украины. Он стал самым молодым автором забитого мяча в составе сборной Испании.

    Ансу Фати
    Ансу Фати

    «Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду поиграло немало классных игроков. Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в своё удовольствие», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

    Напомним, что Ансу Фати стал автором забитого мяча, а также он заработал пенальти. Таким образом, сборная Испании обыграла Украину со счетом 4:0, набрав четыре очка в своей группе, которые позволили выйти на первое место. 0

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