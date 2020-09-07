Ансу Фати: Перед выходом на поле тренер сказал сыграть в свое удовольствие

Вингер сборнойдал интервью после победы над сборной. Он стал самым молодым автором забитого мяча в составе сборной Испании.

«Кажется, я стал 800-м футболистом, сыгравшим за сборную Испании. Горжусь этим. За долгое время за команду поиграло немало классных игроков. Я невероятно горд тем, чего добился во время полноценного дебюта за сборную Испании. Перед выходом на поле тренер сказал мне, что такой матч в карьере бывает только один, и посоветовал сыграть в своё удовольствие», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

Напомним, что Ансу Фати стал автором забитого мяча, а также он заработал пенальти. Таким образом, сборная Испании обыграла Украину со счетом 4:0, набрав четыре очка в своей группе, которые позволили выйти на первое место. 0