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    Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» — «Зениту»

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    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что клуб продал полузащитника Даниила Лесового в три раза дороже , чем выкупил его у «Зенита».

    Гурам Аджоев
    Гурам Аджоев

    Напомним, что в понедельник «Динамо» достигло договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе Даниила Лесового. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на пять лет.

    «Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды, принадлежал игрок "Зениту".

    По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/20, футболист должен был вернуться в "Зенит", но в арендном соглашении между нашим клубом и "Зенитом" был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определенная сумма, и это довольно распространенная практика.

    За то время, которое Даниил находился у нас, он серьезно прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи.

    В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень.

    Поэтому несмотря на то, что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьезной для "Арсенала", мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией, то есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в "Зенит", а подписал с тульским "Арсеналом" полноценный контракт.

    В соглашении Лесового была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту".

    Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте.

    "Зенит" получит 10% от суммы трансфера, "Арсенал" получит все остальное», — передает слова Аджоева ТАСС.

    Добавим, что по информации transfermarkt, «Арсенал» купил Лесового за 600 тысяч евро, а продал за 1,8 миллиона. 0

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