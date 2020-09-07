Аджоев: «Динамо» заплатило за Лесового в три раза больше, чем «Арсенал» — «Зениту»

Президент «Арсенала»сообщил, что клуб продал полузащитникав три раза дороже , чем выкупил его у

Напомним, что в понедельник «Динамо» достигло договоренности с тульским «Арсеналом» о переходе Даниила Лесового. Соглашение полузащитника с клубом рассчитано на пять лет.

«Ситуация достаточно простая и абсолютно понятная. Как известно, в прошлом сезоне Даниил Лесовой находился у нас в команде на правах аренды, принадлежал игрок "Зениту".

По окончании арендного соглашения, то есть после завершения сезона-2019/20, футболист должен был вернуться в "Зенит", но в арендном соглашении между нашим клубом и "Зенитом" был пункт о возможном выкупе трансфера, в этом пункте была прописана определенная сумма, и это довольно распространенная практика.

За то время, которое Даниил находился у нас, он серьезно прибавил, стал игроком основного состава, получил хорошую прессу и проводил яркие матчи.

В общем, как это уже не раз было со многими футболистами в Туле, его карьера вышла на новый уровень.

Поэтому несмотря на то, что сумма выкупа трансфера Лесового была достаточно серьезной для "Арсенала", мы нашли эти деньги и воспользовались данной опцией, то есть по окончании минувшего чемпионата Даниил не вернулся в "Зенит", а подписал с тульским "Арсеналом" полноценный контракт.

В соглашении Лесового была прописана сумма отступных, за которую игрок мог уйти в другую команду, и это примерно в три раза больше, чем мы заплатили за игрока "Зениту".

Поэтому "Динамо" сейчас покупает Лесового именно за те деньги, которые прописаны в его новом контракте.

"Зенит" получит 10% от суммы трансфера, "Арсенал" получит все остальное», — передает слова Аджоева ТАСС.

Добавим, что по информации transfermarkt, «Арсенал» купил Лесового за 600 тысяч евро, а продал за 1,8 миллиона. 0