Канчельскис: Россию с Венгрией ждет непростая игра

Бывший полузащитник сборной— о предстоящем матче Лиги наций против

«С венграми всегда было тяжело играть, с союзных времен у них была хорошая, слаженная команда. Вообще против сборных из Восточной Европы нам всегда было непросто. Колючие, неуступчивые, у всех был особый, своеобразный настрой против Советского Cоюза — выходили против нас с "накачкой". Если удавалось обыграть команду СССР, для этих стран был настоящий праздник.

Если судить по прессе, венгерский футбол сейчас на подъеме, известный футбольный агент Шандор Варга, с которым общаюсь, тоже говорит, что уровень игроков, команд в стране прогрессирует.

Поэтому нашим ребятам надо настраиваться на борьбу, будет непростой матч. Будем болеть и верить в победу. Пока не знаю, удастся ли посмотреть матч: в больнице, где сейчас нахожусь на лечении, нет российских каналов, если только получится поймать трансляцию через интернет», — цитирует экс-футболиста ТАСС.

Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Матч начнется в 19:00 мск. 0