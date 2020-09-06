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    Канчельскис: Россию с Венгрией ждет непростая игра

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    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис — о предстоящем матче Лиги наций против Венгрии.

    Андрей Канчельскис
    Андрей Канчельскис

    «С венграми всегда было тяжело играть, с союзных времен у них была хорошая, слаженная команда. Вообще против сборных из Восточной Европы нам всегда было непросто. Колючие, неуступчивые, у всех был особый, своеобразный настрой против Советского Cоюза — выходили против нас с "накачкой". Если удавалось обыграть команду СССР, для этих стран был настоящий праздник.

    Если судить по прессе, венгерский футбол сейчас на подъеме, известный футбольный агент Шандор Варга, с которым общаюсь, тоже говорит, что уровень игроков, команд в стране прогрессирует.

    Поэтому нашим ребятам надо настраиваться на борьбу, будет непростой матч. Будем болеть и верить в победу. Пока не знаю, удастся ли посмотреть матч: в больнице, где сейчас нахожусь на лечении, нет российских каналов, если только получится поймать трансляцию через интернет», — цитирует экс-футболиста ТАСС.

    Встреча сборных Венгрии и России пройдет 6 сентября в Будапеште на «Пушкаш-Арене». Матч начнется в 19:00 мск. 0

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