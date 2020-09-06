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    Аршавин: Кокорин — самый сильный нападающий в России

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    Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин сравнил форвардов Артема Дзюбу и Александра Кокорина.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    «Кокорин — самый сильный нападающий в России. По качествам он лучше Дзюбы, а по игре — нет. Думаю, еще далеко до появления Кокорина в сборной.

    Почему? Это больше связано с его историей, которую мы все хорошо знаем. Плюс в сборной и без него все хорошо. Станислав Саламович будет долго думать, приглашать ли Кокорина», — сказал Аршавин «Матч ТВ».

    Напомним, 29-летний Кокорин перешел в «Спартак» из «Зенита» на правах свободного агента. Футболист подписал контракт с московским клубом до лета 2023 года. Форвард пока не дебютировал за «красно-белых» из-за травмы. 0

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