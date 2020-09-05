ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Даллас»НХЛ. «Даллас» и «Вегас» сыграют в финале Западной конференции
  • 11:37
    • Игроки сборной России сдали тесты на коронавирус перед матчем с Венгрией
  • 10:45
    • Тедеско: Будем продолжать работать, ведь «Спартак» еще ничего не добился
  • 09:02
    • Чорич выбил Циципаса с US Open
  • 08:32
    • Барриос отреагировал на слухи об уходе из «Зенита»
  • 08:16
    • Матч Лиги наций Чехия — Шотландия отменен из-за коронавируса
    Все новости спорта

    Тедеско: Будем продолжать работать, ведь «Спартак» еще ничего не добился

    Футбол Футбол России РПЛ Спартак Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о преображении «красно-белых» в новом сезоне.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Команда хорошо прибавляла и в концовке предыдущего сезона. И мы всегда отмечали это, говоря, что нужно время. Никаких тайн тут нет — просто мы продолжали работать. И будем продолжать, ведь мы еще ничего не добились.

    Команда верит в текущую схему игры. И это очень важно не только игрокам, выходящим на поле, но и всему клубу. Повторюсь, мы пока еще ничего не достигли. Нужно работать и работать. Конечно, думаю и над схемой с четырьмя защитниками, но у нас не было летних сборов, некогда ее отработать. В прошлом сезоне "Спартак" боролся не за те места, за которые должен был. И, наверное, какие-то матчи получались не столь зрелищными. Однако мы донесли до команды определённую структуру, заняли седьмое место, а сейчас у нас не было времени на подготовку. Играть приходится каждые три дня, тут не до экспериментов.

    Зимой, когда будет перерыв в чемпионате, поработаем и над схемой с четырьмя защитниками. Но команда должна понимать, как и для чего это делается. Сейчас просто нет времени объяснить детали. Можем использовать разные схемы, пробовать разных футболистов. Но чтобы выглядеть идеально, нам нужно больше практики», — цитирует Тедеско «Спорт-экспресс».

    После шести туров нового сезона РПЛ «Спартак» с 14 очками единолично возглавляет турнирную таблицу. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Португалия возьмет именами?
  • Португалия — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сдержат ли шведы атакующий потенциал французов?
  • Швеция — Франция. Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сдержит ли Исландия Англию?
  • Исландия — Англия. Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьБонус 10 000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьСтраховка ставки 500 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.28
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Португалия — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Швеция — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Исландия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.95
  • Прогноз на матч Факел — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Сочи
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Витязь
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Люксембург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры