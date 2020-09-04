СМИ: Суарес согласовал контракт с «Ювентусом»

Нападающийсогласовал условия личного контракта с, утверждает BBC.

Как пишет источник, туринский клуб заплатит за 33-летнего уругвайца символическую сумму или вовсе получит его бесплатно. Это зависит от того, на каких условиях он договорится о расторжении контракта с каталонцами.

Отмечается, что «сине-гранатовые» готовы досрочно расторгнуть контракт с Суаресом, поскольку потенциальных покупателей отпугивает его высокая трансферная стоимость.

В прошлом сезоне Суарес провел 36 матчей на клубном уровне, забил 21 мяч и сделал 12 результативных передач. 0