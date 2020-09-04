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    Лев: Результат в Лиге наций для Германии не так важен

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    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев подвел итоги матча 1-го тура Лиги наций с Испанией (1:1).

    Йоахим Лев
    Йоахим Лев

    «Мы немного разочарованы. С другой стороны, я должен сказать, что на этом этапе наши ребята полностью выложились и показали все возможное. Особенно в первом тайме была действительно хороша, интересная игра — очень напряженная и тактически смелая.

    Ясно, что есть несколько вещей, над которыми нужно работать. Мы теряли мяч при движении вперед, что требует затрат сил и энергии. В завершающей стадии мы упустили несколько возможностей забить. Это мелочи, из которых и состоит футбол.

    Но есть вещи, которые я не ожидал увидеть, и это, действительно, замечательно. Я должен был честен — результат в Лиге наций для меня не так важен. Я хочу развития, потому что в следующем году мне нужна команда, которая сможет вести свою игру», — заявил Лев Bayern & Germany. 0

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