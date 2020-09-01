Гасперини: Миранчук имеет большую ценность для «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел в итальянский клуб.

«Мы определили его как игрока, который заменит Иличича. В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.

Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас.

К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него», — приводит слова Гасперини SOS Fanta.

В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. 0