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    Гасперини: Миранчук имеет большую ценность для «Аталанты»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился мнением о полузащитнике Алексее Миранчуке, который недавно перешел в итальянский клуб.

    Алексей Миранчук
    Алексей Миранчук

    «Мы определили его как игрока, который заменит Иличича. В прошлом сезоне мы рассчитывали на него, но всем известно, что потом произошло.

    Сейчас мы находимся на этапе создания команды. Со своими характеристиками Миранчук имеет большую ценность для нас.

    К сожалению, он получил травму. Повреждение несерьезное, но он может пропустить несколько недель. Мы рассчитываем на него», — приводит слова Гасперини SOS Fanta.

    В текущем сезоне 24-летний российский футболист провел 5 матчей за «Локомотив», забил два гола и сделал три результативные передачи. 0

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