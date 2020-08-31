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    Иммобиле продлил контракт с «Лацио»

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    Нападающий и капитан «Лацио» Чиро Иммобиле подписал с клубом новый контракт. Договор действителен до 30 июня 2025 года.

    Чиро Иммобиле
    Чиро Иммобиле

    «Должен сделать важное объявление с точки зрения трансферного рынка. Оно касается не приобретений, а внутренних переговоров.

    Чиро Иммобиле подписал 5-летний контракт с клубом, он продолжит выступать за "Лацио" до 2025 года. Это профессиональный, искренний и семейный выбор. Мы хотим объявить об этом немедленно, подписание произошло несколько часов назад.

    Это важно, потому что Иммобиле привлекает многие топ-клубы, так как он является обладателем "Золотой бутсы". Подписав новый контракт с ним, "Лацио" подчеркивает желание закрепить успехи прошлого сезона и усилить состав. Мы расскажем об этом в ближайшие дни.

    Мы ждали этих новостей долгое время. Иммобиле показал, что выбирает "Лацио" для жизни. Он профессионал, который постоянно хочет прогрессировать и понимать планку по количеству забитых мячей», — приводит слова директора «Лацио» по связям с общественностью Стефано Де Мартино.

    Напомним, что в прошлом сезоне Иммобиле стал лучшим бомбардиром Серии А с 36 голами в 37 матчах турнира. 0

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