Головин пропустит из-за травмы пять недель

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прошел медицинское обследование с помощью магнитно-резонансной томографии по поводу травмы ноги.

У игрока была выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.

Головин пропустит два ближайших матча сборной России в Лиге наций (с Сербией и Венгрией), а также четыре встречи «Монако» — с «Нантом», «Ренном», «Страсбуром» и «Брестом».

Игрок должен восстановиться к матчам национальной сборной с Турцией и Венгрией.

Напомним, что Головин получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (1:0). 0