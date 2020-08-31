Головин пропустит из-за травмы пять недель

Александр Головин
globallookpress.com
У игрока была выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации источника, срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.
Головин пропустит два ближайших матча сборной России в Лиге наций (с Сербией и Венгрией), а также четыре встречи «Монако» — с «Нантом», «Ренном», «Страсбуром» и «Брестом».
Игрок должен восстановиться к матчам национальной сборной с Турцией и Венгрией.
Напомним, что Головин получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (1:0). 0