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    Головин пропустит из-за травмы пять недель

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    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин прошел медицинское обследование с помощью магнитно-резонансной томографии по поводу травмы ноги.

    Александр Головин
    Александр Головин

    У игрока была выявлена травма подколенного сухожилия левого бедра, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации источника, срок лечения в итоге окажется чуть больше, чем предполагалось: пять недель, а не четыре.

    Головин пропустит два ближайших матча сборной России в Лиге наций (с Сербией и Венгрией), а также четыре встречи «Монако» — с «Нантом», «Ренном», «Страсбуром» и «Брестом».

    Игрок должен восстановиться к матчам национальной сборной с Турцией и Венгрией.

    Напомним, что Головин получил повреждение в первом тайме матча 2-го тура чемпионата Франции против «Меца» (1:0). 0

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