Игбун и Филипп в запасе «Динамо» на матч с «Уфой»

Себастьян Шиманьски
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«Уфа»: Беленов, Аликин, Никитин, Данченко, Неделчару, Кротов, Алиев, Безденежных, Емельянов, Фольмер, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Табидзе, Голубев, Карп, Белоусов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани, Вомбергар, Рабаданов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Шунич, Евгеньев, Ордец, Фомин, Шиманьски, Моро, Комличенко, Н'Жье.
Запасные: Лещук, Яруков, Плиев, Морозов, Каборе, Грулёв, Карапузов, Москвичёв, Филипп, Игбун.
Команды сыграют 30 августа начало в 14:00 по мск. Предлагаем вашему вниманию прогноз на матч «Уфа» — «Динамо». 0