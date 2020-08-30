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    Воспользуется ли «Динамо» проблемами соперника?

    «Уфа» — «Динамо». Прогноз (к. 3.32) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Уфа» — «Динамо»
    «Динамо» едет в Уфу после победы над «Зенитом»
    Московское «Динамо» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках шестого тура чемпионат России. Матч состоится августа, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Динамо». Прогноз на «Уфа» — «Динамо».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 30 Августа 2020 года
    Уфа
  • Уфа
    •  Уфа 14:00 Динамо Динамо
  • Москва
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    «Уфа»

    Для понимания того, в каком состоянии сейчас «Уфа», достаточно одного факта. В прошлом сезоне меньше уфимцев пропустил только «Зенит», все остальные были позади по этому показателю.

    Сейчас же в обороне «Уфы» что-то сломалось, в пяти турах команда Вадима Евсеева пропустила десять мячей. Для «Уфы» и ее максимально осторожного стиля это много.

    Самыми болезненными для хозяев предстоящего матча стали поражения от «Краснодара» и «Рубина» — в обоих случаях 0:3.

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    Впрочем, были и позитивные моменты. Например, ничья со «Спартаком» и победа над тульским «Арсеналом».

    «Динамо»

    Старт сезона для «Динамо», однозначно, можно считать успешным. Десять очков после пять туров — болельщики бело-голубых перед началом чемпионата могли только мечтать о таком.

    С другой стороны, состав столичной команды вполне способен решать подобные задачи. Как минимум за место в Лиге Европы «Динамо» должно побороться.

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    • Главным же достижением «Динамо» на данный момент является победа над «Зенитом». Результат абсолютно закономерный, бело-голубые оказались прекрасно готовы к игре с чемпионом, прежде всего, в тактическом плане.

    То же самое можно сказать и про матч «Динамо» против «Ростова» (2:0).

    Кроме того, впечатляет, что в пяти предыдущих матчах «Динамо» пропустило только два мяча — и оба в Туле.

    Прогноз и ставка

    Несмотря на последние неудачи, «Уфа» все равно остается коварным оппонентом, но сейчас все указывает на то, что «Динамо» снова наберет три очка.

    Решающими здесь станут разница в классе и тактическая гибкость гостей. Вполне вероятно, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу «Динамо».

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    Соответственно, можно рассмотреть вариант со ставкой «Победа Динамо и тотал матча меньше 2,5» за 3,32. Ставка с риском, но, учитывая, что игра, скорее всего, будет закрытой, все как раз может решить один гол более опытных динамовцев.

    И более надежный вариант — просто победа «Динамо» (2,09). Сложно сказать, что случилось, но надежность, которая была главной фишкой «Уфы», сейчас куда-то испарилась. 0

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    «Уфа» — «Динамо». Прогноз (к. 3.32) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года. Прогноз на «Уфа» — «Динамо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.32
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