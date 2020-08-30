«Уфа» — «Динамо». Прогноз (к. 3.32) и ставки на матч чемпионата России 30 августа 2020 года

Московское «Динамо» сыграет на выезде с «Уфой» в рамках шестого тура чемпионат России. Матч состоится августа, начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Уфа» — «Динамо». Прогноз на «Уфа» — «Динамо».

«Уфа»

Для понимания того, в каком состоянии сейчас «Уфа», достаточно одного факта. В прошлом сезоне меньше уфимцев пропустил только «Зенит», все остальные были позади по этому показателю.

Сейчас же в обороне «Уфы» что-то сломалось, в пяти турах команда Вадима Евсеева пропустила десять мячей. Для «Уфы» и ее максимально осторожного стиля это много.

Самыми болезненными для хозяев предстоящего матча стали поражения от «Краснодара» и «Рубина» — в обоих случаях 0:3.

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Впрочем, были и позитивные моменты. Например, ничья со «Спартаком» и победа над тульским «Арсеналом».

«Динамо»

Старт сезона для «Динамо», однозначно, можно считать успешным. Десять очков после пять туров — болельщики бело-голубых перед началом чемпионата могли только мечтать о таком.

С другой стороны, состав столичной команды вполне способен решать подобные задачи. Как минимум за место в Лиге Европы «Динамо» должно побороться.

Главным же достижением «Динамо» на данный момент является победа над «Зенитом». Результат абсолютно закономерный, бело-голубые оказались прекрасно готовы к игре с чемпионом, прежде всего, в тактическом плане.

То же самое можно сказать и про матч «Динамо» против «Ростова» (2:0).

Кроме того, впечатляет, что в пяти предыдущих матчах «Динамо» пропустило только два мяча — и оба в Туле.

Прогноз и ставка

Несмотря на последние неудачи, «Уфа» все равно остается коварным оппонентом, но сейчас все указывает на то, что «Динамо» снова наберет три очка.

Решающими здесь станут разница в классе и тактическая гибкость гостей. Вполне вероятно, что матч завершится со счетом 1:0 или 2:0 в пользу «Динамо».

Соответственно, можно рассмотреть вариант со ставкой «Победа Динамо и тотал матча меньше 2,5» за 3,32. Ставка с риском, но, учитывая, что игра, скорее всего, будет закрытой, все как раз может решить один гол более опытных динамовцев.

И более надежный вариант — просто победа «Динамо» (2,09). Сложно сказать, что случилось, но надежность, которая была главной фишкой «Уфы», сейчас куда-то испарилась. 0