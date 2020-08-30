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    Слуцкий: Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить

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    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:2).

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Казанцы дважды сравнивали счет, уйдя от поражения на 90-й минуте. Игра прошла без использования ВАР.

    «Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. "Тамбов" большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты.

    К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат.

    Я не хочу сейчас открывать тему судейства, но мне кажется, были моменты, которые ВАР какие-то решения арбитра мог или исправить, или помочь.

    Я не говорю, в одну или другую сторону, я просто говорю о том, что, если система есть, она должна работать на всех матчах.

    У нас в каждой игре стоит задача добыть победу. И сегодняшняя игра не была исключением», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. 0

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