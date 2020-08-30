Слуцкий: Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить

Главный тренер «Рубина»подвел итоги матча 6-го тура РПЛ против(2:2).

Казанцы дважды сравнивали счет, уйдя от поражения на 90-й минуте. Игра прошла без использования ВАР.

«Игра прошла по тому сценарию, который мы и предполагали. "Тамбов" большую часть времени оборонялся, пытался играть на контратаках, мы атаковали, пытались создавать моменты.

К сожалению, нам пришлось дважды отыгрываться. К счастью, это удалось, а к сожалению, что мы пропускали, и это повлияло на итоговый результат.

Я не хочу сейчас открывать тему судейства, но мне кажется, были моменты, которые ВАР какие-то решения арбитра мог или исправить, или помочь.

Я не говорю, в одну или другую сторону, я просто говорю о том, что, если система есть, она должна работать на всех матчах.

У нас в каждой игре стоит задача добыть победу. И сегодняшняя игра не была исключением», — приводит пресс-служба «Рубина» слова Слуцкого. 0