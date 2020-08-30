Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших лиг Европы

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал переходиз

«Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор.

Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.

Знаю, что он ставил себе цель попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи.

Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России», — цитирует слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Как сообщает итальянская пресса, трансфер 24-летнего Миранчука обойдется «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. 0