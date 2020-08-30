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    Черчесов: Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших лиг Европы

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    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал переход Алексея Миранчука из «Локомотива» в «Аталанту».

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    «Наш тренерский штаб всегда уважает решения футболистов, потому что это прежде всего их выбор.

    Переходя в "Аталанту", Миранчук получит возможность играть в одной из сильнейших европейских футбольных лиг. Причем в очень интересной и самобытной команде.

    Знаю, что он ставил себе цель попробовать силы в хорошем зарубежном клубе. Нам только остается приветствовать такое решение и пожелать Алексею удачи.

    Со своей стороны мы будем ждать от него игру, достойную футболиста национальной сборной России», — цитирует слова Черчесова пресс-служба сборной России.

    Как сообщает итальянская пресса, трансфер 24-летнего Миранчука обойдется «Аталанте» в 14,5 миллиона евро. 0

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