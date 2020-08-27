Орлова отстранили от комментирования футбола на «Матч ТВ»

Комментаторбольше не может комментировать футбол на «Матч ТВ».

Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер в своем Telegram.

«В пылу дискуссий вокруг недавней громкой ситуации с моим коллегой и другом Александром Шмурновым по итогам матча "Спартак" — "Сочи" (надеюсь, благополучно разруленной) почему-то не обсуждалось другое, чуть более давнее кадровое решение "Матч ТВ".

Как-то тихо и незаметно случилось, что еще с прошлого декабря матчи "Зенита", да и какой-либо другой футбол, не комментирует Геннадий Сергеевич Орлов. Я решил выяснить на канале: правда ли? Правда.

Нет, это не полный бан. Орлов участвует в качестве гостя в студии в любых футбольных эфирах, комментирует волейбол. Но футбол — нет.

Кто принял такое решение — мне говорить не стали, но учитывая, что все посвященные называют Геннадия Сергеевича любимцем Алексея Миллера, едва ли такое решение "Матч ТВ" как части "Газпром-Медиа" могло быть не согласовано с высшим руководителем "Газпрома".

Так что в поиске антиспартаковских заговоров не стоит упускать из виду то, что мы не слышим во время матчей самого зенитовского комментатора.

Если Орлова отодвинули от "Зенита" из-за жалоб неприятелей "Зенита" (в чем я сильно сомневаюсь), пусть он комментирует другие команды. Но комментирует! Он их (как и их болельщиков), кстати, никогда не оскорблял — в отличие, допустим, от Федора Погорелова.

И не надо кивать на возраст. Геннадий Сергеевич, слава богу, жив-здоров и полон сил. 75 — совсем не такой возраст, в котором следует прощаться с такой профессией. Юрий Семин в 72 трофеи как тренер выигрывал. И, совсем не исключаю, еще выиграет.

Верните к работе на футболе Геннадия Сергеевича, "Матч ТВ"! А если приняли некое принципиальное решение — потрудитесь устами одного из руководителей компании его, по крайней мере, объяснить», — написал Рабинер. 0