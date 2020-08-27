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    Орлова отстранили от комментирования футбола на «Матч ТВ»

    Футбол Футбол на ТВ Футбол России
    Комментатор Геннадий Орлов больше не может комментировать футбол на «Матч ТВ».

    Геннадий Орлов
    Геннадий Орлов

    Об этом рассказал журналист Игорь Рабинер в своем Telegram.

    «В пылу дискуссий вокруг недавней громкой ситуации с моим коллегой и другом Александром Шмурновым по итогам матча "Спартак" — "Сочи" (надеюсь, благополучно разруленной) почему-то не обсуждалось другое, чуть более давнее кадровое решение "Матч ТВ".

    Как-то тихо и незаметно случилось, что еще с прошлого декабря матчи "Зенита", да и какой-либо другой футбол, не комментирует Геннадий Сергеевич Орлов. Я решил выяснить на канале: правда ли? Правда.

    Нет, это не полный бан. Орлов участвует в качестве гостя в студии в любых футбольных эфирах, комментирует волейбол. Но футбол — нет.

    Кто принял такое решение — мне говорить не стали, но учитывая, что все посвященные называют Геннадия Сергеевича любимцем Алексея Миллера, едва ли такое решение "Матч ТВ" как части "Газпром-Медиа" могло быть не согласовано с высшим руководителем "Газпрома".

    Так что в поиске антиспартаковских заговоров не стоит упускать из виду то, что мы не слышим во время матчей самого зенитовского комментатора.

    Если Орлова отодвинули от "Зенита" из-за жалоб неприятелей "Зенита" (в чем я сильно сомневаюсь), пусть он комментирует другие команды. Но комментирует! Он их (как и их болельщиков), кстати, никогда не оскорблял — в отличие, допустим, от Федора Погорелова.

    И не надо кивать на возраст. Геннадий Сергеевич, слава богу, жив-здоров и полон сил. 75 — совсем не такой возраст, в котором следует прощаться с такой профессией. Юрий Семин в 72 трофеи как тренер выигрывал. И, совсем не исключаю, еще выиграет.

    Верните к работе на футболе Геннадия Сергеевича, "Матч ТВ"! А если приняли некое принципиальное решение — потрудитесь устами одного из руководителей компании его, по крайней мере, объяснить», — написал Рабинер. 0

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