«Ростов» — «Урал»: составы на матч 5 тура РПЛ

Футболисты «Ростова»
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«Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.
Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Ковалёв. Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин, Подберёзкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк.
Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Золотов, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.
Наши эксперты предлагают прогноз на матч «Ростов» — «Урал». 0