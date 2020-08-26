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    «Ростов» — «Урал»: составы на матч 5 тура РПЛ

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    В матче 5 тура РПЛ «Ростов» примет дома «Урал». Команды определили стартовые составы на игру.

    Футболисты «Ростова»
    Футболисты «Ростова»

    «Ростов»: Песьяков, Козлов, Чернов, Осипенко, Ионов, Байрамян, Ерёменко, Глебов, Хаджикадунич, Норманн, Шомуродов.

    Запасные: Бабурин, Рудаков, Логашов, Смирнов, Поярков, Ковалёв. Хашимото, Полоз, Долгов, Тошевски.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Бавин, Подберёзкин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Мишкич, Августиняк.

    Запасные: Годзюр, Полетаев, Ароян, Золотов, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев.

    Наши эксперты предлагают прогноз на матч «Ростов» — «Урал». 0

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