«Тамбов» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче 5-го тура чемпионата Россиипотерпел домашнее поражение отсо счетом 0:1.

Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Жоаозиньо и Терехов отыгрались у левого края штрафной, последовал пас на Набиуллина, который в касание вырезал передачу к дальней штанге, где Ойеволе зевнул за рывком Нобоа, отправившего мяч в ворота.

«Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.

В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».