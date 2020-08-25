«Тамбов» — «Сочи»: счет матча 0:1, обзор гола

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на первой компенсированной минуте. Жоаозиньо и Терехов отыгрались у левого края штрафной, последовал пас на Набиуллина, который в касание вырезал передачу к дальней штанге, где Ойеволе зевнул за рывком Нобоа, отправившего мяч в ворота.
«Сочи» набрал 11 очков и расположился втором месте в турнирной таблице российской премьер-лиги. «Тамбов», потерпевший четвертое поражение в пяти встречах, с тремя очками занимает 14-ю строчку.
В следующем туре тамбовская команда на выезде сыграет против «Рубина», а сочинский клуб на своем поле встретится с «Уралом».
РПЛ. 5-й тур
«Тамбов» — «Сочи» — 0:1 (0:1)
Гол: Нобоа, 90+1«Тамбов»: Рыжиков, Чичерин, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Тетрашвили, Костюков (Шляков, 78), Чуперка (Карасев, 60), Рыбин, Ойеволе, Карапетян (Онугха, 67), Обухов (Панченко, 46)«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Маммана, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа (Новосельцев, 90), Терехов, Жоаозиньо, Мевля (Руденко, 82), Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72)Предупреждения: Маргасов (62), Онугха (79)