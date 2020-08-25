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    УЕФА засчитал «Словану» и «Приштине» технические поражения

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    УЕФА принял решение засчитать техническую победу чемпиону Фарерских островов «КИ Клаксвику» в матче с братиславским «Слованом» в матче первого предварительного раунда Лиги чемпионов сезона 2020/2021 годов, сообщил официальный сайт фарерского клуба.

    УЕФА засчитал «Словану» и «Приштине» технические поражения
    УЕФА засчитал «Словану» и «Приштине» технические поражения

    У словацкого чемпиона были положительные случаи заражения новым коронавирусом в обеих делегациях, которые прилетели к месту проведения матча. УЕФА сначала перенес поединок со среды, 19 августа, на пятницу, 21 августа, но в конце концов отменил и его.

    УЕФА также отменил матч предварительного раунда квалификации Лиги Европы УЕФА между «Линкольном» (Гибралтар) и «Приштиной» из Косово со счетом 3:0 в пользу хозяев поля. Матч не состоялся в первоначальную дату и день переноса, так как до семи игроков из «Приштины» имели положительные тесты на коронавирус.

    Таким образом, «Клаксвик» выходит во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где им предстоит сразиться с «Янг Бойз». «Линкольн» встретится с «Унион Титус» (Люксембург) в первом отборочном раунде Лиги Европы.

    «Слован» сыграет во втором предварительном раунде Лиги Европы УЕФА, жеребьевка которого назначена на 31 августа, а сами матчи этого этапа будут сыграны 17 сентября. 0

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