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    ПАОК выбил «Бешикташ» из Лиги чемпионов

    ПАОК — «Бешикташ»: счет матча 3:1, обзор голов

    Футбол Лига чемпионов ПАОК Бешикташ Црвена Звезда Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов
    ПАОК одержал победу над «Бешикташем» в матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась со счетом 3:1.

    Дубль в составе победителей оформил Христос Дзолис (7 и 24 минуты), еще один гол забил Димитриос Пелькас (30).

    Проигравшие ответили единственным точным ударом в исполнении Кайла Ларина (37).

    ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Бешикташ» продолжит борьбу в Лиге Европы.

    В параллельной встрече «Црвена Звезда» на выезде одолела «Тирану» со счетом 1:0 и тоже вышла в следующий раунд отбора ЛЧ. 0

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