ПАОК — «Бешикташ»: счет матча 3:1, обзор голов

одержал победу надв матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Встреча, которая прошла на стадионе «Тумба» в Салониках, завершилась со счетом 3:1.

Дубль в составе победителей оформил Христос Дзолис (7 и 24 минуты), еще один гол забил Димитриос Пелькас (30).

Проигравшие ответили единственным точным ударом в исполнении Кайла Ларина (37).

ПАОК вышел в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, «Бешикташ» продолжит борьбу в Лиге Европы.

В параллельной встрече «Црвена Звезда» на выезде одолела «Тирану» со счетом 1:0 и тоже вышла в следующий раунд отбора ЛЧ. 0