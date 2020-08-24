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    «Спартак» наказали за расизм болельщиков закрытием фанатской трибуны

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    Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял решение наказать «Спартак» закрытием фанатской трибуны стадиона на ближайшем домашнем матче чемпионата России.

    Болельщики «Спартака»
    Болельщики «Спартака»

    Красно-белые наказаны за скандирование болельщиками оскорбительных и дискриминационных кричалок в адрес вратаря «Локомотива» Гилерме во время матча 4-го тура РПЛ, который «Спартак» выиграл со счетом 2:1.

    «Заслушали представителя офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, представителя "Спартака", изучили видеозаписи.

    Приняли решение запретить допуск зрителей на трибуну В на одну домашнюю игру, оштрафовали клуб на 300 тысяч рублей.

    При этом в соответствии с регламентом на трибуне В могут находиться женщины и дети», — цитирует главу КДК РФС Артура Григорьянца «РИА Новости».

    Следующий домашний матч «Спартак» проведет 29 августа против тульского «Арсенала». 0

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