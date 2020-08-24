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    Флик: Не знаю, как долго «Бавария» будет праздновать

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу своей команды над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Игра прошла на высоких скоростях, обороты были запредельные, и обе команды создавали моменты. За нас играет лучший вратарь в мире, Мануэль Нойер, и в некоторых моментах он позволил нам остаться в игре.

    Мы сыграли очень здорово, хотя многие удивлялись, как же "Бавария" намерена обороняться против соперника с такой выдающейся линией нападения. Думаю, в этом плане мы потрудились на славу. Отношение к делу было соответствующим. Мы доставили сопернику множество проблем. Просто потрясающе трудились в обороне, вплоть до самого конца. Было невероятно наблюдать, какой рывок к мячу на 92-й минуте совершил Левандовски. Командная игра была сегодня на самой высоте.

    Я не ставил никаких дедлайнов, когда сегодня должна закончиться вечеринка. Праздновать как раз и надо тогда, когда добиваешься чего-то большого. В такие моменты ты просто должен веселиться, и сейчас я не могу сказать, как долго мы будем праздновать», — цитирует Флика пресс-служба УЕФА. 0

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