«Зенит» — «Тамбов»: счет матча 4:1, обзор голов

В рамках четвертого тура российской Премьер-лигина своем поле разгромил— 4:1.

«Сине-бело-голубые» вышли вперед на 41-й минуте, когда Дуглас дос Сантос получил передачу на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку.

На 48-й минуте команда Сергея Семака забила второй гол. После подачи с левого фланга Сердар Азмун своим касанием продлил полет мяча на Малкома и тот с близкой дистанции расстрелял ворота.

Развил успех «Зенита» на 68-й минуте Александр Ерохин, который головой замкнул передачу от Андрея Мостового.

На 74-й минуте отличился Сердар Азмун, реализовавший выход один на один с Сергеем Рыжиковым.

«Волки» забили гол престижа за пять минут до конца основного времени. Кирилл Панченко получил пас от Антона Килина на линии чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (12 очков), а «Тамбов» — 13-е (3 очка). 0