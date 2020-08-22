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    «Зенит» отправил в ворота «Тамбова» четыре гола

    «Зенит» — «Тамбов»: счет матча 4:1, обзор голов

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    В рамках четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» на своем поле разгромил «Тамбов» — 4:1.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Сине-бело-голубые» вышли вперед на 41-й минуте, когда Дуглас дос Сантос получил передачу на правом краю чужой штрафной, выждал паузу и исполнил классный удар в дальнюю девятку.

    На 48-й минуте команда Сергея Семака забила второй гол. После подачи с левого фланга Сердар Азмун своим касанием продлил полет мяча на Малкома и тот с близкой дистанции расстрелял ворота.

    Развил успех «Зенита» на 68-й минуте Александр Ерохин, который головой замкнул передачу от Андрея Мостового.

    На 74-й минуте отличился Сердар Азмун, реализовавший выход один на один с Сергеем Рыжиковым.

    «Волки» забили гол престижа за пять минут до конца основного времени. Кирилл Панченко получил пас от Антона Килина на линии чужой штрафной и точным ударом низом отправил мяч в угол ворот.

    В турнирной таблице РПЛ «Зенит» занимает первое место (12 очков), а «Тамбов» — 13-е (3 очка). 0

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