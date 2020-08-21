Депай может перебраться в «Барселону»

Нападающий «Лиона»в ближайшее время может перебраться в сообщает RAC1.

В трансфере игрока заинтересован новый главный тренер каталонцев Роналд Куман, который работал с футболистом в сборной Голландии.

Отмечается, что 26-летний Депай омолодит атакующую линию «Барсы» и заменит Луиса Суареса, который может вернуться в «Аякс».

Предполагается, что на успех трансфера благополучно скажется доступная цена на Депая, учитывая сложную экономическую ситуацию в каталонском клубе.

За национальную команду в отборе на Евро-2020 форвард провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Депай провел 13 матчей и забил в них девять голов. 0