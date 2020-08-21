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    Депай может перебраться в «Барселону»

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    Нападающий «Лиона» Мемфис Депай в ближайшее время может перебраться в «Барселону», сообщает RAC1.

    Мемфис Депай
    Мемфис Депай

    В трансфере игрока заинтересован новый главный тренер каталонцев Роналд Куман, который работал с футболистом в сборной Голландии.

    Отмечается, что 26-летний Депай омолодит атакующую линию «Барсы» и заменит Луиса Суареса, который может вернуться в «Аякс».

    Предполагается, что на успех трансфера благополучно скажется доступная цена на Депая, учитывая сложную экономическую ситуацию в каталонском клубе.

    За национальную команду в отборе на Евро-2020 форвард провел шесть матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач.

    В минувшем розыгрыше чемпионата Франции Депай провел 13 матчей и забил в них девять голов. 0

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