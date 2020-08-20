Источник: «Рома» вновь заинтересована в Кокорине

Комментатор «Матч ТВ»рассказал, что «Рома» все еще проявляет интерес к российскому полузащитнику, который в августе перешел в

«Когда Александр Кокорин уходил из "Сочи", я писал, что им всерьез интересуются в Италии, в частности "Рома", которая из-за предпродажной подготовки не покупала игроков.

В итоге форвард выбрал "Спартак" (правда, еще ни минуты не сыграл и даже не попал в заявку).

А в "Роме" за это время сменился владелец — клуб у Джеймса Палотты купил Дэн Фридкин. С его приходом "Рома" активно выходит на рынок и трансфер Кокорина снова актуален.

Знаю, это кажется невероятным, но, по моим данным, "Рома" продолжает проявлять интерес к Кокорину. Официального предложения еще не сделано, но разговоры уже ведутся.

Сделка становится снова возможной. Не исключено, что в ближайшее время "Рома" сделает официальный запрос в "Спартак" на предмет трансфера Кокорина», — написал Арустамян в своем Telegram-канале.

Вторую часть сезона-2019/20 Кокорин провел в «Сочи», в составе которого забил семь мячей и отдал две голевые передачи в 10 матчах РПЛ. 0