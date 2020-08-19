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    Брестское «Динамо», «Селтик» и «Црвена Звезда» преодолели первый раунд квалификации ЛЧ

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    Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3.

    В ЛЧ сезона 2020/21 играют отборочные матчи
    В ЛЧ сезона 2020/21 играют отборочные матчи

    Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».

    Во втором раунде «Динамо» сыграет с победителем матча «Конна'c Куэй» — «Сараево».

    «Карабах», «Селтик» и «Црвена Звезда» оттянулись на «карликах», а вот варшавская «Легия» накануне старта в чемпионате только на один мяч оказалась сильнее североирландского «Линфилда».

    Отметим, что встречи этой стадии турнира проходят в формате одного матча. Таким образом, все победившие клубы вышли во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

    Результаты ЛЧ 18.08.20:

    «Карабах» — «Силекс» 4:0

    «Легия» — «Линфилд» 1:0

    «Динамо Брест» — «Астана» 6:3

    «Селтик» — «Рейкьявик» 6:0

    «Црвена Звезда» — «Европа ФК» 5:0 0

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