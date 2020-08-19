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    Флик: «Баварию» в игре с «Лионом» не ждет легкая прогулка

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    Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик — о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом».

    Ханс-Дитер Флик
    Ханс-Дитер Флик

    «Мы знаем о способностях "Лиона". Они хорошо защищаются, компактно действуют с большим количеством игроков за линией мяча. Они много двигаются, но у них очень качественное нападение. Так что нам очень важно правильно поступать на поле.

    Мы хотим выйти в финал. Это наша цель, и поэтому нам нужно выбить "Лион", понимая, что нас ждет не прогулка по парку. Они выбили "Манчестер Сити" и "Ювентус" — две команды, которые были в фаворитах еще до начала турнира.

    Руди Гарсия и его команда очень хорошо подготовлены тактически — и при атаке, и при обороне. Они исключительны, и нам нужно быть к этому готовыми. Могу сказать, что у нас есть определенные решения, и мы надеемся, что сможем применить их в завтрашнем матче.

    У них тоже высокие цели, но мы все знаем, что впереди один матч, который начинается с 0:0. Мы должны играть с такой же интенсивностью, как и против "Барселоны". Нам нужно поддерживать скорости на высоком уровне. Уверен, что моя команда на это способна», — цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

    Матч «Лион» — «Бавария» пройде в Португалии сегодня, 19 августа. 0

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