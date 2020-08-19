Флик: «Баварию» в игре с «Лионом» не ждет легкая прогулка

Главный тренер— о предстоящем полуфинальном матче Лиги чемпионов с

«Мы знаем о способностях "Лиона". Они хорошо защищаются, компактно действуют с большим количеством игроков за линией мяча. Они много двигаются, но у них очень качественное нападение. Так что нам очень важно правильно поступать на поле.

Мы хотим выйти в финал. Это наша цель, и поэтому нам нужно выбить "Лион", понимая, что нас ждет не прогулка по парку. Они выбили "Манчестер Сити" и "Ювентус" — две команды, которые были в фаворитах еще до начала турнира.

Руди Гарсия и его команда очень хорошо подготовлены тактически — и при атаке, и при обороне. Они исключительны, и нам нужно быть к этому готовыми. Могу сказать, что у нас есть определенные решения, и мы надеемся, что сможем применить их в завтрашнем матче.

У них тоже высокие цели, но мы все знаем, что впереди один матч, который начинается с 0:0. Мы должны играть с такой же интенсивностью, как и против "Барселоны". Нам нужно поддерживать скорости на высоком уровне. Уверен, что моя команда на это способна», — цитирует Флика официальный сайт мюнхенцев.

Матч «Лион» — «Бавария» пройде в Португалии сегодня, 19 августа. 0