Лопетеги: «Севилья» заслуженно вышла в финал Лиги Европы

Главный тренерподелился впечатлениями после матча с(2:1) в полуфинале Лиги Европы.

«Конечно, мы рады. Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выравняли игру. Все сыграли хорошо. Против "Юнайтед" приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. "МЮ" — большая команда, которая показывает хороший футбол.

Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал.

Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора.

Это успех всей команды. Такие команды, как "МЮ", можно победить только командными действиями. Сегодня мы приложили для этого необходимые усилия. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер». 0