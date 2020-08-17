ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТактическая победа. Гарсия перехитрил Гвардиолу
  • 02:54
    • Бартомеу: Сетьен уволен
  • 07:25
    • Обамеянг согласовал новый контракт с «Арсеналом»
  • 07:11
    • СМИ: Куман сменит Сетьена на посту главного тренера «Барселоны»
  • 23:56
    • «Севилья» обыграла «МЮ» и стала первым финалистом Лиги Европы
  • 22:43
    • Источник: Месси уведомил «Барселону» о желании уйти из клуба
    Все новости спорта

    Лопетеги: «Севилья» заслуженно вышла в финал Лиги Европы

    Футбол Лига Европы Футбол Англии Манчестер Юнайтед Футбол Испании Севилья Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Севильи» Юлен Лопетеги поделился впечатлениями после матча с «Манчестер Юнайтед» (2:1) в полуфинале Лиги Европы.

    Юлен Лопетеги
    Юлен Лопетеги

    «Конечно, мы рады. Это был трудный матч, и нам пришлось много страдать во втором тайме. Но затем мы выравняли игру. Все сыграли хорошо. Против "Юнайтед" приходится много потеть, и сегодня нас заставили это делать. "МЮ" — большая команда, которая показывает хороший футбол.

    Наш вратарь сыграл выше всяких похвал. Во втором тайме Буну был очень важен для нас. В конечном счете, мы заслуженно вышли в финал.

    Меня переполняет радость. Мы знаем, через что прошла эта команда, в том числе сегодня, и здорово, что мы выстояли против такого напора.

    Это успех всей команды. Такие команды, как "МЮ", можно победить только командными действиями. Сегодня мы приложили для этого необходимые усилия. Я очень горжусь своей командой», — цитирует Лопетеги официальный сайт УЕФА.

    В финале «Севилья» сыграет с победителем матча «Интер» — «Шахтер». 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Способен ли «Шахтер» остановить «Интер»?
  • «Интер» — «Шахтер». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Сможет ли «Коламбус» сравнять счет в серии?
  • «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Кто останется на дне?
  • «Хэбей Чайна Форчун» — «Тяньцзинь Тэда». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.42
  • Экспресс дня 17 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Коламбус — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хэбей Чайна Форчун — Тяньцзинь Тэда
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Аризона — Колорадо
  • Хоккей
  • Завтра в 00:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Шахтер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ухань Чжоэр — Чунцин Лифань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры