«Бенфика» в шаге от подписания трехлетнего контракта с Кавани

Форвард сборной Уругвая16 августа станет игроком

По информации AS, уругваец в ближайшие часы должен встретиться с представителями португальского клуба, чтобы официально оформить соглашение, которое подпишет на три сезона.

Ранее трехлетний контракт с «Бенфикой» подписал защитник сборной Бельгии Ян Вертонген.

Добавим, что Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с июля 2013 года после перехода из «Наполи» за 64,5 миллиона евро.

Уругваец забил 200 голов в 301 матче и стал лучшим бомбардиром в истории парижского клуба. 0