Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»

Защитникстал игроком, сообщает официальный сайт тульского клуба.

Стороны заключили долгосрочное соглашение.

Тарас является воспитанником московского «Локомотива», за который провел более 50 матчей в Премьер-лиге. Также выступал за нижегородскую «Волгу» и «Рубин». С 2015 года защищал цвета «Крыльев Советов».

👏🏻👍🏻🤝Тарас Бурлак пополнил состав «Арсенала»

30-летний защитник заключил долгосрочный контракт с ПФК «Арсенал».

Подробности 👉https://t.co/KMcgIWWWeA pic.twitter.com/OuZm1tGqd1 — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 15, 2020

В прошедшем сезоне Бурлак провел восемь матчей и забил два мяча в РПЛ, а в нынешнем 30-летний защитник отыграл 90 минут в ФНЛ с «Балтикой» (0:0).

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