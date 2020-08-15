Тульский «Арсенал» подписал воспитанника «Локомотива»
globallookpress.com
Стороны заключили долгосрочное соглашение.
Тарас является воспитанником московского «Локомотива», за который провел более 50 матчей в Премьер-лиге. Также выступал за нижегородскую «Волгу» и «Рубин». С 2015 года защищал цвета «Крыльев Советов».
👏🏻👍🏻🤝Тарас Бурлак пополнил состав «Арсенала»— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) August 15, 2020
30-летний защитник заключил долгосрочный контракт с ПФК «Арсенал».
Подробности 👉https://t.co/KMcgIWWWeA pic.twitter.com/OuZm1tGqd1
В прошедшем сезоне Бурлак провел восемь матчей и забил два мяча в РПЛ, а в нынешнем 30-летний защитник отыграл 90 минут в ФНЛ с «Балтикой» (0:0).