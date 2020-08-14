Семин: Фаны «Локомотива» ждут честных решений, а получают «фак»

Бывший главный тренервысказался об отношениях между руководителями московского клуба и болельщиками.

«Надо объяснять свои решения, среди которых, правда, не видно положительных. Что полезного сделали для клуба Кикнадзе и Мещеряков? Выйдите и скажите, а не прячьтесь за игроками. Мне очень не понравилась последняя встреча. Во-первых, было очередное неуважение к болельщикам, к людям, которые приносят клубу деньги. Большинство из них далеко не богаты, но худо-бедно пополняют казну на 400-500 миллионов рублей.

Дать им понять, что они никто, и ничего не решают — это как? А для кого тогда играет команда? За болельщика надо бороться, причем за каждого, это неравнодушные люди со всей нашей страны. Объяснять им трудности, объективные и субъективные, ведь болельщики ждут правильных и честных решений. Но вместо этого получают фак», — сказал Семин в интервью «Матч ТВ».

«Во-вторых, "спрашивайте футболистов, а я в сторонке посижу" — это что, позиция руководителя? Люди пришли услышать в первую очередь тебя, потому что накопились вопросы. Например, по Самохвалову. Люди хотят знать правду, и когда не получают ответов, вправе подозревать что угодно», — добавил тренер.

Семин подчеркнул, что фанаты долго терпели:

«Мещеряков скажет: "Не надо раскачивать лодку". Но как можно не понимать, что раздражена большая группа людей, которые приходят на стадион за позитивом, за радостью. Они не кричали с первого дня назначения: "Кикнадзе и Мещеряков, вон из клуба!". Они ждали действий. И дождались. Теперь кричат. Так объясните свои поступки, иначе отвернутся не только трибуны — спонсоры. Тысячи болельщиков, лишенных надежды, — не шутка». 0