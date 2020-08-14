«Лион» намерен подать жалобу на выбор арбитра матча с «Ман Сити»

может подать протест в УЕФА о назначении главного арбитра на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов с, сообщает Goal.

По сведениям источника, французский клуб недоволен тем, что матч обслужит Дэнни Маккели — бывший полицейский из Нидерландов. Есть предположение, что может возникнуть конфликт интересов, поскольку матч потенциально может оказать серьезное влияние на «Аякс».

Если победу одержит «Манчестер Сити», «Аякс» автоматически попадет в групповой этап Лиги чемпионов-2020/21. Однако, победит «Лион», «Аяксу» придется пройти через квалификационный раунд.

Отмечается, что если «Лион» все-таки решит подать жалобу, то рефери могут сменить. Матч между «Лионом» и «Манчестер Сити» запланирован на 15 августа. 0