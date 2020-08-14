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    «Арсенал» уступил «Уфе», заканчивая матч вдевятером

    «Арсенал» — «Уфа»: счет матча 2:3, обзор голов

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    Тульский «Арсенал» потерпел домашнее поражение от «Уфы» (2:3) в матче 2-го тура чемпионата России.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет в матче на 26-й минуте открыли хозяева. После навеса Кангвы защитники потеряли Луценко, а форвард головой подправил мяч в дальний угол ворот «Уфы».

    В добавленное к первому тайму время «Уфа» сравняла счет. Неделчару поддержал атаку уфимцев и запустил мяч на Кротова, который в стиле Луценко пробил головой, отправив мяч под дальнюю штангу.

    На 54-й минуте Бизяк сделал опасную скидку на Жамалетдинов, которого защитник «Арсенала» завалил на газон, но мяч достался Голубеву. Артем нанёс чёткий удар в дальний угол ворот тульского клуба.

    А на 62-й минуте Бизяк ворвался в штрафную «Арсенала», убрал Бауэра на замахе и пробил, но сам выстрел был блокирован рукой защитника, за что арбитр назначил пенальти.

    Бизяк уверенно реализовал пенальти. Шамов не угадал, бросившись совсем в другой угол.

    На 72-й минуте «Арсенал» отквитал один мяч. Кингз решился на дальний удар и положил мяч в правую девятку — Беленов даже не среагировал.

    На 85-й минуте «Арсенал» остался вы меньшинстве. Кингс Кангва получил вторую жёлтую за опасный подкат и покинул поле.

    А в жобавленное к первому тайму время Эванс Кангва пошел по пути брата и отметился грубым фолом, за который получил вторую жёлтую. 0

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