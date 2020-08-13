Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован

Главный тренер «Рубина»дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-лиги.

Напомним, что наставник казанского клуба был удален в перерыве матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» за споры с арбитром.

«За оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера Леонида Слуцкого (ФК "Рубин" г. Казань) на 2 матча Чемпионата России по футболу, при этом 1 матч Чемпионата России считать реальным исполнением, а 1 матч — условной спортивной санкцией, и оштрафовать его на 200 000 рублей.

Установить для Слуцкого испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2020-2021 годов.», — сообщает пресс-служба РФС.

Леонид Слуцкий, а также представитель ФК «Рубин» приняли участие в заседании КДК дистанционно посредством использования систем видеоконференцсвязи. 0