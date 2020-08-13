ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрик Максим Шупо-Мотинг и НеймарНеочевидный герой. Шупо-Мотинг вывел парижан в полуфинал Лиги чемпионов
  • 18:53
    • Генсек РФС: Казарцев отстранен, по Еськову решения пока нет
  • 21:12
    • «Лейпциг» и «Атлетико» огласили стартовые составы
  • 20:32
    • Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован
  • 18:31
    • Болельщики «Торпедо» призвали Игнашевича уйти в отставку
  • 17:26
    • В окружении Роналду опровергли слухи о возможном уходе из «Юве»
    Все новости спорта

    Слуцкий дисквалифицирован на два матча и оштрафован

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дисквалифицирован на два матча Российской Премьер-лиги.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    Напомним, что наставник казанского клуба был удален в перерыве матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом» за споры с арбитром.

  • Судейские скандалы продолжаются. Бенефис Слуцкого затмил результат матча в Казани
  • Скандальный матч на «Ак Барс Арене» — в нашем обзоре прессы
  • Вчера

    • «За оскорбительное поведение Официального лица клуба в отношении Официального лица матча — дисквалифицировать главного тренера Леонида Слуцкого (ФК "Рубин" г. Казань) на 2 матча Чемпионата России по футболу, при этом 1 матч Чемпионата России считать реальным исполнением, а 1 матч — условной спортивной санкцией, и оштрафовать его на 200 000 рублей.

    Установить для Слуцкого испытательный срок до окончания Чемпионата России по футболу сезона 2020-2021 годов.», — сообщает пресс-служба РФС.

    Леонид Слуцкий, а также представитель ФК «Рубин» приняли участие в заседании КДК дистанционно посредством использования систем видеоконференцсвязи. 0

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Справится ли «Лейпциг» с «Атлетико» без Вернера?
  • «Лейпциг» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Коламбус» попытается взять реванш
  • «Тампа-Бэй» — «Коламбус». Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Сможет ли «Барселона» навязать борьбу «Баварии»?
  • «Барселона» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 22 000 рублей на первый депозит ИгратьФрибет 500 рублей за регистрацию ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.63
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лейпциг — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сочи — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:30
    •  1.61
  • Прогноз на матч Барселона — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.62
  • Прогноз на матч Филадельфия — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 22:00
    •  5.14
  • Экспресс дня 14 августа
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры