Слободан Райкович стал игроком «Локомотива»

Защитникперешел в, сообщает официальный сайт московского клуба.

Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на один год. Слободан будет играть под номером 41.

На протяжении карьеры сербский футболист выступал за ОФК, ПСВ, «Твенте», «Витесс», «Гамбург», «Дармштадт 98», «Палермо», а также числился в составе «Челси» с 2005 по 2011 год. В активе Райковича 19 матчей за сборную Сербии.

Последние полгода Райкович провел в «Перудже», отыграв в итальянской Серии Б 12 матчей.

Слободан Райкович перешёл в «Локомотив» 🙌🏻

Соглашение с защитником рассчитано на один год ✍🏻

Слободан будет играть под номером 4️⃣1️⃣

➡️ https://t.co/aX98L9HGan pic.twitter.com/gOkpvTssTI — «Локомотив» (@fclokomotiv) August 13, 2020

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