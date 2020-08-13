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    Слободан Райкович стал игроком «Локомотива»

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    Защитник Слободан Райкович перешел в «Локомотив», сообщает официальный сайт московского клуба.

    Слободан Райкович
    Слободан Райкович

    Соглашение с 31-летним футболистом рассчитано на один год. Слободан будет играть под номером 41.

    На протяжении карьеры сербский футболист выступал за ОФК, ПСВ, «Твенте», «Витесс», «Гамбург», «Дармштадт 98», «Палермо», а также числился в составе «Челси» с 2005 по 2011 год. В активе Райковича 19 матчей за сборную Сербии.

    Последние полгода Райкович провел в «Перудже», отыграв в итальянской Серии Б 12 матчей.

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